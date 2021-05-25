«Наполи» попрощался с Гаттузо после провальной игры с «Вероной»
Официально. Гаттузо – главный тренер «Фиорентины»
Экс-наставник «Наполи» сменил у руля команды Якини
18:34
Дженнаро Гаттузо / Фото - eurosport«Фиорентина» объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «фиалок»
«Добро пожаловать, Дженнаро Гаттузо».
У руля «Фиорентины» Гаттузо сменит Джузеппе Якини, который возглавил команду в марте текущего года. Ранее специалист уже тренировал «фиалок». Он возглавлял команду в в период с 2019 года по ноябрь 2020-го.
Напомним, последним местом работы Гаттузо был «Наполи», который тренер покинул по окончании сезона-2020/2021.
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