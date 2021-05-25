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Официально. Гаттузо – главный тренер «Фиорентины»

Экс-наставник «Наполи» сменил у руля команды Якини
Футбол Серия А (Италия)
18:34
Официально. Гаттузо – главный тренер «Фиорентины»
Дженнаро Гаттузо / Фото - eurosport
«Фиорентина» объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «фиалок»

«Добро пожаловать, Дженнаро Гаттузо».


У руля «Фиорентины» Гаттузо сменит Джузеппе Якини, который возглавил команду в марте текущего года. Ранее специалист уже тренировал «фиалок». Он возглавлял команду в в период с 2019 года по ноябрь 2020-го.

Напомним, последним местом работы Гаттузо был «Наполи», который тренер покинул по окончании сезона-2020/2021
Владимир Кириченко
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Дженнаро Гаттузо Фиорентина

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