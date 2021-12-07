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Официально. Главная звезда молодежки «Динамо» подписал с клубом контракт на 5 лет

Диалло называют «новым Мане»
Футбол Украинская Премьер-лига
21:19
Официально. Главная звезда молодежки «Динамо» подписал с клубом контракт на 5 лет
Фото: пресс-служба Динамо

Сенегальский вингер «Динамо» Самба Диалло подписал с киевским клубом новый контракт на 5 лет, сообщает пресс-служба «бело-синих».

Диалло выступает за «Динамо» U-19, этим летом 18-летний сенегалец подписал с киевлянами контракт на 1 год.

В нынешнем сезоне за молодежку «Динамо» Диалло забил 15 мячей.

Напомним, недавно Диалло забил, возможно, один из лучших голов года.

Петр Приходько
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Самба Диалло Динамо Киев

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