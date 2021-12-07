Экс-форвард сборной Украины сделал прогноз на матч «Бенфика» – «Динамо»
Официально. Главная звезда молодежки «Динамо» подписал с клубом контракт на 5 лет
Диалло называют «новым Мане»
Фото: пресс-служба Динамо
Сенегальский вингер «Динамо» Самба Диалло подписал с киевским клубом новый контракт на 5 лет, сообщает пресс-служба «бело-синих».
Диалло выступает за «Динамо» U-19, этим летом 18-летний сенегалец подписал с киевлянами контракт на 1 год.
В нынешнем сезоне за молодежку «Динамо» Диалло забил 15 мячей.
Напомним, недавно Диалло забил, возможно, один из лучших голов года.
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