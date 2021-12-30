Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Официально. Григорчук вернулся в «Черноморец»

Он принял команду на вторую часть сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
12:51
Официально. Григорчук вернулся в «Черноморец»
Фото: ФК Черноморец

«Черноморец» объявил о назначении на пост главного тренера Романа Григорчука.

Украинский специалист подписал контракт по схеме 1+1,5. О назначении объявлено на официальном сайте команды.

Задача Григорчука – сохранить прописку в УПЛ, на что будут брошены все силы. Ранее он уже возглавлял одесситов с 2010 по 2014-й годы.

После этого украинец работал в Азербайджане, Беларуси и Казахстане.

На данный момент одесситы идут 13-ми в таблице.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Черноморец Роман Григорчук

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Григорчук: «Очень рад возвращению в дорогой для меня «Черноморец» и к болельщикам»
Григорчук: «Очень рад возвращению в дорогой для меня «Черноморец» и к болельщикам»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:10
«Правильная практика для арендованных» – тренер «Черноморца» вспомнил матч с «Динамо»
«Правильная практика для арендованных» – тренер «Черноморца» вспомнил матч с «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 декабря 22:59
Мороз – о будущем: «Контракт с «Черноморцем» истекает летом 2022 года»
Мороз – о будущем: «Контракт с «Черноморцем» истекает летом 2022 года»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 декабря 15:40
Тренер «Александрии» подтвердил интерес к игроку «Черноморца»
Тренер «Александрии» подтвердил интерес к игроку «Черноморца»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 декабря 21:37
Источник назвал сумму, которая будет выделена Григорчуку в «Черноморце»
Источник назвал сумму, которая будет выделена Григорчуку в «Черноморце»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 декабря 20:38
Карьера пошла по наклонной? Вингером «Динамо» интересуется «Висла» и «Фехервар»
Карьера пошла по наклонной? Вингером «Динамо» интересуется «Висла» и «Фехервар»
Футбол Украинская Премьер-лига
22 декабря 17:21

Новости: Футбол

Хави просит «Барселону» подписать воспитанника «Реала»
Хави просит «Барселону» подписать воспитанника «Реала»
Примерa (Испания)
14:14
Тухель: «У «Челси» слишком много игроков, от которых мы попросту не знаем, чего можем ожидать»
Тухель: «У «Челси» слишком много игроков, от которых мы попросту не знаем, чего можем ожидать»
Премьер-Лига (Англия)
13:50
Игроков сборной Китая обязали избавиться от татуировок
Игроков сборной Китая обязали избавиться от татуировок
В мире
13:38
Экс-игрок «Львова» из Бразилии может оказаться в «Ингульце»
Экс-игрок «Львова» из Бразилии может оказаться в «Ингульце»
Украинская Премьер-лига
13:28
Григорчук: «Очень рад возвращению в дорогой для меня «Черноморец» и к болельщикам»
Григорчук: «Очень рад возвращению в дорогой для меня «Черноморец» и к болельщикам»
Украинская Премьер-лига
13:10
Официально. Григорчук вернулся в «Черноморец»
Официально. Григорчук вернулся в «Черноморец»
Украинская Премьер-лига
12:51
CAS наложил на «Десну» трансферный бан
CAS наложил на «Десну» трансферный бан
Украинская Премьер-лига
12:42
Жозе, но не Моуриньо. Сборная Нигерии назначила португальского тренера
Жозе, но не Моуриньо. Сборная Нигерии назначила португальского тренера
В мире
12:28
Клуб Серии А расторг контракт с экс-форвардом «Динамо»
Клуб Серии А расторг контракт с экс-форвардом «Динамо»
Серия А (Италия)
12:18
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 11:59
Все новости