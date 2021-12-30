«Правильная практика для арендованных» – тренер «Черноморца» вспомнил матч с «Динамо»
Официально. Григорчук вернулся в «Черноморец»
Он принял команду на вторую часть сезона
Фото: ФК Черноморец
«Черноморец» объявил о назначении на пост главного тренера Романа Григорчука.
Украинский специалист подписал контракт по схеме 1+1,5. О назначении объявлено на официальном сайте команды.
Задача Григорчука – сохранить прописку в УПЛ, на что будут брошены все силы. Ранее он уже возглавлял одесситов с 2010 по 2014-й годы.
После этого украинец работал в Азербайджане, Беларуси и Казахстане.
На данный момент одесситы идут 13-ми в таблице.
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