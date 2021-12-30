Официально. Григорчук вернулся в «Черноморец»

Он принял команду на вторую часть сезона

Фото: ФК Черноморец

«Черноморец» объявил о назначении на пост главного тренера Романа Григорчука.

Украинский специалист подписал контракт по схеме 1+1,5. О назначении объявлено на официальном сайте команды.

Задача Григорчука – сохранить прописку в УПЛ, на что будут брошены все силы. Ранее он уже возглавлял одесситов с 2010 по 2014-й годы.

После этого украинец работал в Азербайджане, Беларуси и Казахстане.

На данный момент одесситы идут 13-ми в таблице.