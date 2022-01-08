Ему всего 30. Капитан «Наполи» согласовал контракт с клубом МЛС
Официально. Инсинье подписал контракт с «Торонто»
Итальянец присоединится к новому клубу не сразу
08 января 16:33
Лоренцо Инсинье / Фото - ФК Торонто
Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье подписал контракт с клубом МЛС «Торонто». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Вопреки ожиданиям соглашение подписано на 4 года. Сообщалось о контракте до 2027 года.
В силу документ вступит с 1 июля. До этого момента футболист сборной Италии будет выступать за «Наполи».
Ранее неаполитанцы арендовали защитника МЮ Туанзебе.
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