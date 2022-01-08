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Официально. Инсинье подписал контракт с «Торонто»

Итальянец присоединится к новому клубу не сразу
Футбол Серия А (Италия)
08 января 16:33
Официально. Инсинье подписал контракт с «Торонто»
Лоренцо Инсинье / Фото - ФК Торонто

Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье подписал контракт с клубом МЛС «Торонто». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вопреки ожиданиям соглашение подписано на 4 года. Сообщалось о контракте до 2027 года.

В силу документ вступит с 1 июля. До этого момента футболист сборной Италии будет выступать за «Наполи».

Ранее неаполитанцы арендовали защитника МЮ Туанзебе.

Сергей Стаднюк
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Теги

Лоренцо Инсинье ФК Торонто Наполи

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