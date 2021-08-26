«Интер» договорился с «Лацио» о переходе Корреа
Официально. «Интер» арендовал полузащитника «Лацио»
За выкуп аргентинца «нерадзурри» заплатят больше 30 миллионов евро
17:33
Хоакин Корреа / Фото - TwitterАргентинский полузащитник «Лацио» Хоакин Корреа стал игроком «Интер». Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт миланского клуба.
27-летний футболист перешел в итальянский гранд на праха аренды с обязательством выкупа.
Ранее сообщалось, что за полноценный трансфер игрока «нерадзурри» заплатят больше 30 миллионов евро.
Корреа уже заключил соглашение с «Интером» до лета 2025 года.
За «Лацио» Корреа играл два сезона. Он должен заменить в команде Ромелу Лукаку.
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