Известный агент Райола госпитализирован. Его состояние – критическое
Официально. Известнейший футбольный агент мира таки умер
Райола скончался в возрасте 54 лет
Мино Райола / Фото: Twitter
Известный футбольный агент Мино Райола умер в 54-летнем возрасте, о чем сообщила его семья на странице агента в Twitter.
Райола несколько лет боролся с болезнью. Райола был агентом для Поля Погба, Эрлинга Холанда, Златана Ибрагимовича, Джанлуиджи Доннаруммы и других мировых звезд.
Напомним, позавчера мировые СМИ уже сообщили о смерти Райолы, но затем он написал в Twitter опровержение.