Официально. Известнейший футбольный агент мира таки умер

Райола скончался в возрасте 54 лет

Мино Райола / Фото: Twitter

Известный футбольный агент Мино Райола умер в 54-летнем возрасте, о чем сообщила его семья на странице агента в Twitter.

Райола несколько лет боролся с болезнью. Райола был агентом для Поля Погба, Эрлинга Холанда, Златана Ибрагимовича, Джанлуиджи Доннаруммы и других мировых звезд.

Напомним, позавчера мировые СМИ уже сообщили о смерти Райолы, но затем он написал в Twitter опровержение.