Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Официально. Хавбек ПСЖ перебрался в «Реал Сосьедад»

Бразилец вернулся в Испанию
Футбол Лига 1 (Франция)
09:40
Официально. Хавбек ПСЖ перебрался в «Реал Сосьедад»
Рафинья / фото - Twitter

Полузащитник ПСЖ Рафинья Алькантара перешел в «Реал Сосьедад», сообщает пресс-служба баскского клуба.

«Бело-голубые» арендовали игрока до конца сезона, заплатив за него 1,5 миллиона евро.

Бразильский хавбек ранее выступал в испанском чемпионате за «Барселону», чьим воспитанником он является.

В текущей кампании футболист появился на поле лишь в пяти матчах, не отметившись голевыми действиями.

Выбрал между настоящим и будущим. Мбаппе сделал прогноз на матч ПСЖ с «Реалом».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ПСЖ Рафинья Реал Сосьедад

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Выбрал между настоящим и будущим. Мбаппе сделал прогноз на матч ПСЖ с «Реалом»
Выбрал между настоящим и будущим. Мбаппе сделал прогноз на матч ПСЖ с «Реалом»
Футбол Лига 1 (Франция)
07:25
Мбаппе: «Я поддерживаю VAR, но арбитр не должен тратить на принятие решения 7 минут»
Мбаппе: «Я поддерживаю VAR, но арбитр не должен тратить на принятие решения 7 минут»
Футбол В Европе
27 декабря 22:45
Игрок ПСЖ близок к переходу в «Реал Сосьедад»
Игрок ПСЖ близок к переходу в «Реал Сосьедад»
Футбол Лига 1 (Франция)
27 декабря 14:41
«Реал» уверен, что подпишет Мбаппе свободным агентом
«Реал» уверен, что подпишет Мбаппе свободным агентом
Футбол Примерa (Испания)
27 декабря 12:53
Месси назвал игрока, которому боялся посмотреть в глаза в раздевалке
Месси назвал игрока, которому боялся посмотреть в глаза в раздевалке
Футбол Лига 1 (Франция)
25 декабря 09:50
«Реал» заберет бразильца из «Боруссии» и отдаст его одному из конкурентов
«Реал» заберет бразильца из «Боруссии» и отдаст его одному из конкурентов
Футбол Примерa (Испания)
23 декабря 17:14

Новости: Футбол

Источник: Лидер обороны «Челси» договорился о переходе в «Реал» бесплатно
Источник: Лидер обороны «Челси» договорился о переходе в «Реал» бесплатно
Примерa (Испания)
10:06
Роналду не создал ни одного момента в матче с «Ньюкаслом»
Роналду не создал ни одного момента в матче с «Ньюкаслом»
Премьер-Лига (Англия)
09:59
Поучаствовал в разгроме. «Андерлехт» Михайличенко вколотил семь безответных мячей «Беерсхоту»
Поучаствовал в разгроме. «Андерлехт» Михайличенко вколотил семь безответных мячей «Беерсхоту»
Украинские легионеры
09:58
Лидер «Динамо» посетил ресторан всемирно известного повара
Лидер «Динамо» посетил ресторан всемирно известного повара
Украинская Премьер-лига
09:55
Мать Роналду: «Криштиану будет играть до сорока лет»
Мать Роналду: «Криштиану будет играть до сорока лет»
Премьер-Лига (Англия)
09:50
Официально. Хавбек ПСЖ перебрался в «Реал Сосьедад»
Официально. Хавбек ПСЖ перебрался в «Реал Сосьедад»
Лига 1 (Франция)
09:40
Президент «Днепра-1» – об украинских футболистах, которые едут в Россию: «Эти долбо*бы, наверное, еще живут в Советском Союзе»
Президент «Днепра-1» – об украинских футболистах, которые едут в Россию: «Эти долбо*бы, наверное, еще живут в Советском Союзе»
Украинская Премьер-лига
09:06
Уходит эпоха. 8 легенд футбола, которые завершили карьеру в 2021-м году
Эксклюзив
Уходит эпоха. 8 легенд футбола, которые завершили карьеру в 2021-м году
В Европе
09:00
Рангник: «Мне не понравилась игра МЮ против «Ньюкасла»
Рангник: «Мне не понравилась игра МЮ против «Ньюкасла»
Премьер-Лига (Англия)
08:58
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
9
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 17:46
Все новости