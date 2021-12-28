Выбрал между настоящим и будущим. Мбаппе сделал прогноз на матч ПСЖ с «Реалом»
Официально. Хавбек ПСЖ перебрался в «Реал Сосьедад»
Бразилец вернулся в Испанию
09:40
Рафинья / фото - Twitter
Полузащитник ПСЖ Рафинья Алькантара перешел в «Реал Сосьедад», сообщает пресс-служба баскского клуба.
«Бело-голубые» арендовали игрока до конца сезона, заплатив за него 1,5 миллиона евро.
Бразильский хавбек ранее выступал в испанском чемпионате за «Барселону», чьим воспитанником он является.
COMUNICADO OFICIAL | @Rafinha llega cedido a la Real. Ongi etorri Rafael!!! #RafaelTxuriUrdin | #AurreraReala pic.twitter.com/iYYEU8Q2HP— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 27, 2021
В текущей кампании футболист появился на поле лишь в пяти матчах, не отметившись голевыми действиями.
Выбрал между настоящим и будущим. Мбаппе сделал прогноз на матч ПСЖ с «Реалом».
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