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Официально. Коноплянка и Коваленко пропустят Евро-2020

Без двух хавбеков, но с легионерами в составе сборная Украины продолжает подготовку к турниру
Футбол Сборная Украины
08:41
Официально. Коноплянка и Коваленко пропустят Евро-2020
Евгений Коноплянка / Фото - УАФ

Полузащитники сборной Украины Евгений Коноплянка и Виктор Коваленко пропустят Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Оба футболиста столкнулись с одинаковой травмой. У хавбеков диагностирован надрыв задней поверхности бедра.

В расположении национальной команды находится 30 игроков. Помимо присутствовавших на первом сборе, к «сине-желтым» присоединились легионеры. Это Андрей Лунин, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко и Роман Безус.

Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко прибудет в расположение сборной позже. Он заявлен на финал Лиги чемпионов против «Челси».

Также на игру по приглашению UEFA отправился наставник «сине-желтых» Андрей Шевченко. В связи с этим тренировки с командой проводят его помощники Мауро Тассотти и Андреа Мальдера.

Напомним, молодежная сборная Украины заняла последнее место на мемориале Валерия Лобановского.

Сергей Стаднюк
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Теги

Евгений Коноплянка Виктор Коваленко Андрей Лунин Андрей Ярмоленко Роман Яремчук Руслан Малиновский Роман Безус Богдан Михайличенко

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