Конте составил список трансферных целей «Тоттенхэма». Влахович – на подходе
Официально. Конте – главный тренер «Тоттенхэма»
Контракт итальянца рассчитан до 2023-го
2 ноября 14:26
Антонио Конте / Фото: Тоттенхэм
Лондонский «Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с новым главным тренером – Антонио Конте.
По информации клуба, договор подписан до 2023 года.
За свою краьеру Конте тренировал «Сиену», «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Ювентус», «Челси», «Интер» и сборную Италии.
Напомним, ранее стали известны условия, которые поставил Конте перед руководством «Тоттенхэма».
До Конте главным тренером «Тоттенхэма» был Нуну Эшпириту Санту, которого уволили из-за неутешительных результатов.
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