Официально. Коваленко стал игроком «Специи»

Хавбека отдали в аренду

Виктор Коваленко / фото - Atalanta BC

«Специя» на своем сайте объявила об аренде украинского полузащитника «Аталанты» Виктора Коваленко.

Таким образом игрок хоть и пошел на понижение, но остался в клубе Серии А. Условия сделки пока не разглашаются, но скорее всего, речь о годичной аренде.

Ранее СМИ сообщали, что у «Специи» будет право выкупа на футболиста.

Коваленко стал игроком «Атланты» этой зимой, перебравшись в стан бергамасков из «Шахтера». В составе «богини» хавбек лишь однажды вышел на поле, проведя лишь три минуты в матче.

Напомним, Руслан Малиновский пока не вернулся в общую группу «Аталанты».