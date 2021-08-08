«Вест Хэм» с Ярмоленко уверенно переиграл «Аталанту» без Малиновского и Коваленко
Официально. Коваленко стал игроком «Специи»
Хавбека отдали в аренду
17:03
Виктор Коваленко / фото - Atalanta BC
«Специя» на своем сайте объявила об аренде украинского полузащитника «Аталанты» Виктора Коваленко.
Таким образом игрок хоть и пошел на понижение, но остался в клубе Серии А. Условия сделки пока не разглашаются, но скорее всего, речь о годичной аренде.
Ранее СМИ сообщали, что у «Специи» будет право выкупа на футболиста.
Коваленко стал игроком «Атланты» этой зимой, перебравшись в стан бергамасков из «Шахтера». В составе «богини» хавбек лишь однажды вышел на поле, проведя лишь три минуты в матче.
Напомним, Руслан Малиновский пока не вернулся в общую группу «Аталанты».
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