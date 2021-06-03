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Официально. Куман продолжит работать в «Барселоне»

Лапорта решил не прекращать сотрудничество с голландским специалистом
Футбол Примерa (Испания)
3 июня 21:12
Официально. Куман продолжит работать в «Барселоне»
Рональд Куман / Фото - AS

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман останется в клубе. Об этом сообщается пресс-служба каталонцев.

Соответствующее решение принял президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта. Нидерландский специалист продолжит работу как минимум на один сезон. Сообщалось, что тренер пошел на понижение зарплаты.

В минувшем сезоне подопечные Кумана выиграли Кубок Испании и до 37-го тура боролись за чемпионство в Примере. В Лиге чемпионов команда вылетела на первой стадии плей-офф.

Ранее сообщалось, что после решения по наставнику «Барселоны» будет завершен переход Мемфиса Депая.

Сергей Стаднюк
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Теги

Рональд Куман Барселона (футбол)

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