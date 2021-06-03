Наконец-то решилось. Куман останется в «Барселоне» на следующий сезон
Официально. Куман продолжит работать в «Барселоне»
Лапорта решил не прекращать сотрудничество с голландским специалистом
3 июня 21:12
Рональд Куман / Фото - AS
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман останется в клубе. Об этом сообщается пресс-служба каталонцев.
Соответствующее решение принял президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта. Нидерландский специалист продолжит работу как минимум на один сезон. Сообщалось, что тренер пошел на понижение зарплаты.
В минувшем сезоне подопечные Кумана выиграли Кубок Испании и до 37-го тура боролись за чемпионство в Примере. В Лиге чемпионов команда вылетела на первой стадии плей-офф.
Ранее сообщалось, что после решения по наставнику «Барселоны» будет завершен переход Мемфиса Депая.
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