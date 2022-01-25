«Черноморец» впервые не выиграл при Григорчуке
Официально. Кузык перешел в «Черноморец»
Воспитанник «Динамо» после нескольких спаррингов подписал контракт с клубом
Орест Кузык / Фото - ФК Черноморец
Полузащитник Орест Кузик стал игроком «Черноморца». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Последним клубом хавбека был львовский «Рух». С лета 2021 года он провел 11 матчей, забив один мяч.
Контракт с Кузыком подписан на два года. Для 26-летнего игрока это восьмой клуб в карьере.
Ранее «Черноморец» впервые не выиграл при Романе Григорчуке.
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