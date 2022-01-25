Официально. Кузык перешел в «Черноморец»

Воспитанник «Динамо» после нескольких спаррингов подписал контракт с клубом

Орест Кузык / Фото - ФК Черноморец

Полузащитник Орест Кузик стал игроком «Черноморца». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Последним клубом хавбека был львовский «Рух». С лета 2021 года он провел 11 матчей, забив один мяч.

Контракт с Кузыком подписан на два года. Для 26-летнего игрока это восьмой клуб в карьере.

Ранее «Черноморец» впервые не выиграл при Романе Григорчуке.