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Официально. Кузык перешел в «Черноморец»

Воспитанник «Динамо» после нескольких спаррингов подписал контракт с клубом
Футбол Украинская Премьер-лига
21:28
Официально. Кузык перешел в «Черноморец»
Орест Кузык / Фото - ФК Черноморец

Полузащитник Орест Кузик стал игроком «Черноморца». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Последним клубом хавбека был львовский «Рух». С лета 2021 года он провел 11 матчей, забив один мяч.

Контракт с Кузыком подписан на два года. Для 26-летнего игрока это восьмой клуб в карьере.

Ранее «Черноморец» впервые не выиграл при Романе Григорчуке.

Сергей Стаднюк
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Черноморец Орест Кузык

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