Миколенко уже сегодня узнает имя своего нового тренера в «Эвертоне»
Официально. Лэмпард возглавил «Эвертон» Миколенко
Известно, когда «ириски» проведут первый матч под руководством англичанина
16:06
Фрэнк Лэмпард / Фото - Эвертон
Английский «Эвертон» возглавил Фрэнк Лэмпард. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 43-летним специалистом подписан до лета 2024 года. Первый матч под его руководством «ириски» проведут в четвертом раунде Кубка Англии против «Брентфорда».
Ассистентом Лэмпарда назначен Джо Эдвардс. Также в тренерский штаб вошли Крис Джонс и Пол Клемент.
Ранее английский специалист руководил «Дерби» и «Челси». Его команды в среднем набирали по 1,7 очка за матч.
Напомним, для защитника «Эвертона» Виталия Миколенко Лэмпард стал третьим наставником за месяц.
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