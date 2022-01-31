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Официально. Лэмпард возглавил «Эвертон» Миколенко

Известно, когда «ириски» проведут первый матч под руководством англичанина
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:06
Официально. Лэмпард возглавил «Эвертон» Миколенко
Фрэнк Лэмпард / Фото - Эвертон

Английский «Эвертон» возглавил Фрэнк Лэмпард. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 43-летним специалистом подписан до лета 2024 года. Первый матч под его руководством «ириски» проведут в четвертом раунде Кубка Англии против «Брентфорда».

Ассистентом Лэмпарда назначен Джо Эдвардс. Также в тренерский штаб вошли Крис Джонс и Пол Клемент.

Ранее английский специалист руководил «Дерби» и «Челси». Его команды в среднем набирали по 1,7 очка за матч.

Напомним, для защитника «Эвертона» Виталия Миколенко Лэмпард стал третьим наставником за месяц.

Сергей Стаднюк
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Теги

Эвертон Фрэнк Лэмпард Виталий Миколенко

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