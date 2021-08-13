«Лестер» близок к трансферу полуфиналиста Евро-2020
Официально. «Лестер» усилился полуфиналистом Евро-2020
Лидер обороны сборной Дании присоединился к «лисам»
13 августа 22:59
Янник Вестергор / Фото - ФК Лестер
Защитник Янник Вестергор стал игроком «Лестера». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
29-летний датчанин заключил контракт на три года. Сообщалось, что сумма трансфера составила 15 млн фунтов.
В прошлом сезоне Вестергор провел 30 матчей в АПЛ за «Саутгемптон». На его счету три гола, столько же желтых и одна красная карточка.
Также защитник выступал за сборную Дании и помог ей выйти в полуфинал Евро-2020.
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