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Официально. «Лестер» усилился полуфиналистом Евро-2020

Лидер обороны сборной Дании присоединился к «лисам»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13 августа 22:59
Официально. «Лестер» усилился полуфиналистом Евро-2020
Янник Вестергор / Фото - ФК Лестер

Защитник Янник Вестергор стал игроком «Лестера». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

29-летний датчанин заключил контракт на три года. Сообщалось, что сумма трансфера составила 15 млн фунтов.

В прошлом сезоне Вестергор провел 30 матчей в АПЛ за «Саутгемптон». На его счету три гола, столько же желтых и одна красная карточка.

Также защитник выступал за сборную Дании и помог ей выйти в полуфинал Евро-2020.

Сергей Стаднюк
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