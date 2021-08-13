Официально. «Лестер» усилился полуфиналистом Евро-2020

Лидер обороны сборной Дании присоединился к «лисам»

Янник Вестергор / Фото - ФК Лестер

Защитник Янник Вестергор стал игроком «Лестера». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

29-летний датчанин заключил контракт на три года. Сообщалось, что сумма трансфера составила 15 млн фунтов.

В прошлом сезоне Вестергор провел 30 матчей в АПЛ за «Саутгемптон». На его счету три гола, столько же желтых и одна красная карточка.

Также защитник выступал за сборную Дании и помог ей выйти в полуфинал Евро-2020.