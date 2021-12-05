«Лейпциг» быстро отыгрался, но все же уступил «Униону»
Официально. «Лейпциг» уволил главного тренера
Клуб идет на 11-м месте Бундеслиги
11:55
Джесси Марш / фото - Getty Images
Джесси Марш покинул пост главного тренера «РБ Лейпциг». Об этом сообщила пресс-служба клуба в Twitter.
Сотрудничество прекращено по взаимному согласию сторон. Главным кандидатом на освободившийся пост является бывший тренер Евгения Коноплянки в «Шальке» Доменико Тедеско.
В таблице Бундеслиги «Лейпциг» идет на 11-м месте, имея 18 очков в активе (14 матчей, 5 побед, 3 ничьих, 6 поражений).
Напомним, «Барселона» приостановила переговоры о трансфере хавбека «Лейпцига».
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