Жоржиньо и Эмерсон – дважды чемпионы Европы
Официально. «Лион» арендовал у «Челси» чемпиона Европы-2020
Итальянский защитник продолжит карьеру в Лиге 1
22:57
Эмерсон / Фото - weaintgotnohistory.sbnation.com«Лион» взял в аренду у «Челси» чемпиона Европы-2020, защитника Эмерсона Палмери. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
Эмерсон будет защищать цвета «Лиона» до окончания сезона-2021/22. Перед переходом он заключил новое соглашение с «Челси» до июня 2023 года.
В минувшем сезоне АПЛ Эмерсон сыграл в составе лондонцев 2 матча, не отметившись результативными действиями.
Напомним, в этом году Эмерсон стал чемпионом Европы и на уровне клуба, и на уровне сборной.
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