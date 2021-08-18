В «Ювентусе» хотят оставить Роналду
Официально. Локателли продолжит карьеру в «Ювентусе»
Интерес к экс-подопечному Де Дзерби приписывали «Шахтеру»
20:36
Мануэль Локателли / Фото - Ювентус
Полузащитник Мануэль Локателли перешел из «Сассуоло» в «Ювентус». Об этом сообщает пресс-служба «бьянконери».
Хавбек отправился в двухгодичную аренду «Ювентусу». По ее окончании будет активирован пункт об обязательном выкупе за 35 млн евро.
Локателли будет связан отношениями со «старой синьорой» до 2026 года. 23-летний игрок выбрал 27-й номер на футболке.
Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Шахтера».
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