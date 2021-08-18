Официально. Локателли продолжит карьеру в «Ювентусе»

Интерес к экс-подопечному Де Дзерби приписывали «Шахтеру»

Мануэль Локателли / Фото - Ювентус

Полузащитник Мануэль Локателли перешел из «Сассуоло» в «Ювентус». Об этом сообщает пресс-служба «бьянконери».

Хавбек отправился в двухгодичную аренду «Ювентусу». По ее окончании будет активирован пункт об обязательном выкупе за 35 млн евро.

Локателли будет связан отношениями со «старой синьорой» до 2026 года. 23-летний игрок выбрал 27-й номер на футболке.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Шахтера».