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Официально. Локателли продолжит карьеру в «Ювентусе»

Интерес к экс-подопечному Де Дзерби приписывали «Шахтеру»
Футбол Серия А (Италия)
20:36
Официально. Локателли продолжит карьеру в «Ювентусе»
Мануэль Локателли / Фото - Ювентус

Полузащитник Мануэль Локателли перешел из «Сассуоло» в «Ювентус». Об этом сообщает пресс-служба «бьянконери».

Хавбек отправился в двухгодичную аренду «Ювентусу». По ее окончании будет активирован пункт об обязательном выкупе за 35 млн евро.

Локателли будет связан отношениями со «старой синьорой» до 2026 года. 23-летний игрок выбрал 27-й номер на футболке.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Шахтера».

Сергей Стаднюк
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Теги

Ювентус Мануэль Локателли Сассуоло

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