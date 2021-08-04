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Официально. Луи ван Гаал в третий раз возглавил сборную Нидерландов

Наставник в очередной раз вернулся в национальную команду
Футбол В Европе
4 августа 13:37
Официально. Луи ван Гаал в третий раз возглавил сборную Нидерландов
Луи ван Гаал / фото - Sky Sports

Известный коуч Луи ван Гаал стал главным тренером сборной Нидерландов, сообщает официальный сайт голландской футбольной федерации.

69-летний специалист заменил на этом посту Франка де Бура, которого уволили после неудовлетворительных результатов на Евро-2020. На этом форуме Нидерланды вылетели в 1/8, уступив неоднозначной команде – сборной Чехии.

Ван Гаал уже дважды до этого возглавлял сборную Нидерландов: с 2000 по 2002-й годы, а затем с 2012-го по 2014-й годы (занял третье место с командой на ЧМ-2014).

Теперь у нового наставника задача – повторить или превзойти свои же достижения на предстоящем Мундиале.

У ван Гаала будет отличное усиление, ведь в отличии от Евро, за команду сможет сыграть главная звезда и лидер обороны – Вирджил ван Дейк. Защитник восстановился после разрыва крестообразных связок и вернулся на поле спустя 285 дней.

Павел Харченко
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Теги

сборная Нидерландов (футбол) Луи Ван Гаал

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