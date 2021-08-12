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Официально. Лукаку стал игроком «Челси»

Контракт рассчитан на пять лет
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:21
Официально. Лукаку стал игроком «Челси»
Фото: chelseafc

«Челси» через свой сайт объявил о переходе нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

Контракт с 28-летним игроком рассчитан на пять лет – до 2026-го года. Он будет получать 12 миллионов евро в год.

Сообщалось, что сумма трансфера составила 115 миллионов евро. Ромелу стал самым дорогих игроков в истории АПЛ.

Лукаку провел в «Интере» два сезона, забив за 72 матча в Серии А 47 голов.

Бельгиец ранее играл в «Челси», где числился в команде с 2011 по 2014-й годы.

Андрей Усмонов
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Челси Ромелу Лукаку

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