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Официально. Лунин снова сыграет за «Реал» в Кубке Испании

Украинский голкипер во втором сезоне подряд выйдет в матче против «Алькояно»
Футбол Украинские легионеры
21:21
Официально. Лунин снова сыграет за «Реал» в Кубке Испании
Андрей Лунин / Фото - Реал Мадрид

В матче 1/16 финала Кубка Испании мадридский «Реал» сыграет на выезде с «Алькояно». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Киеву.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти определился с составом на игру. В стартовую 11-ку вошел украинский голкипер Андрей Лунин. Это будет вторая официальная встреча игрока за клуб.

Напомним, неуверенная игра Лунина привела к победному голу все того же «Алькояно» в предыдущем розыгрыше кубка (1:2).

Сергей Стаднюк
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Андрей Лунин Кубок Испании

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