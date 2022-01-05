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Официально. Лунин снова сыграет за «Реал» в Кубке Испании
Украинский голкипер во втором сезоне подряд выйдет в матче против «Алькояно»
21:21
Андрей Лунин / Фото - Реал Мадрид
В матче 1/16 финала Кубка Испании мадридский «Реал» сыграет на выезде с «Алькояно». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Киеву.
Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти определился с составом на игру. В стартовую 11-ку вошел украинский голкипер Андрей Лунин. Это будет вторая официальная встреча игрока за клуб.
¡Nuestro inicial @CD_Alcoyano! @UnicajaBanco | #CopaDelRey pic.twitter.com/XY7ycmE2XN— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 5, 2022
Напомним, неуверенная игра Лунина привела к победному голу все того же «Алькояно» в предыдущем розыгрыше кубка (1:2).
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