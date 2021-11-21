Официально. «Манчестер Юнайтед» уволил Сульшера

Наставник покинул команду после череды неутешительных результатов

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер уволен со своей должности, сообщает пресс-служба манкунианцев.

«Манчестер Юнайтед» может подтвердить, что Уле-Гуннар Сульшер покинул свой пост. Спасибо за все, Уле».

Сульшер возглавил МЮ в 2018-м году, но не выиграл с командой ни одного трофея. В прошлом сезоне МЮ с Сульшером дошел до финала Лиги Европы, в котором манкунанцы проиграли титул «Вильярреалу».

В последних 8-ми матчах МЮ при Сульшере добыл лишь 2 победы, а в последнем туре АПЛ манкунианцы были разгромлены «Уотфордом» (1:4). В турнирной таблице АПЛ МЮ опустился на 7-ю строчку.

Ранее стало известно, кто временно заменит Сульшера в МЮ.