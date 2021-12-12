Официально. Марлос покинул «Шахтер»

Бразильский украинец играл за донецкую команду с 2014 года

Марлос / фото - ФК Шахтер

Полузащитник Марлос покинул «Шахтер», сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Контракт хавбека с «горняками» истекает в конце декабря 2021 года и стороны решили не продлевать соглашение.

Последним матчем бразильского украинца за клуб стал матч Лиги чемпионов против «Шерифа» (1:1), где он вышел в основном составе и провел все 90 минут на поле.

В составе донецкой команды Марлос провел 287 матчей, в которых забил 74 гола.

Вместе с «горняками» полузащитник четырежды становился чемпионом Украины, а также по 4 раза брал Кубок и Суперкубок страны.

Также Марлос выступал за национальную сборную Украины с 2017-го по 2021 год.

Напомним, Марлос намерен перейти в бывший клуб летнего новичка «Динамо».