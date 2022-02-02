Официально. Марлос стал игроком «Атлетико»

Полузащитник вернулся на родину

Марлос / Фото: Twitter

Бывший вингер «Шахтера» и сборной Украины Марлос перешел в «Атлетико Паранаэнсе», сообщает пресс-служба бразильского клуба.

33-летний хавбек подписал контракт с новым клубом до конца 2022-го года.

В Украине играл за «Металлист» с 2012 по 2014 год и за «Шахтер» с 2014 по 2021 год, а также выступал за сборную Украины (26 матчей, 1 гол).

Ранее ходили слухи, что Марлос может перейти в «Динамо».