Забарный: «Возможно, «Днепр-1» устал после первого тайма»
Официально. Матч 1/8 финала Кубка Украины перенесен из-за коронавируса
«Днепр-1» и ЛНЗ сыграют через месяц
Фото: УАФ
УАФ одобрила перенос матча 1/8 финала Кубка Украины из-за коронавируса.
Из-за вспышки COVID ЛНЗ не сможет сыграть с «Днепром-1» в назначенный срок – 28 октября. Игру перенесут на другую дату, сообщает сайт днепрян.
Предположительно, матч состоится в ноябре или декабре. О дате, времени и месте проведения будет сообщено позже. Игру требуется согласовать с ТВ-бродкастером.
Остальные матчи пройдут в три дня.
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