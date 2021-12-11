Официально. Матч «Тоттенхэм» – «Ренн» не состоится
Матч заключительного тура группового этапа Лиги конференций «Тоттенхэм» – «Ренн» не будет перенесен. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.
Из-за вспышки COVID-19 в команде «Тоттенхэм Хотспур» в преддверии матча группового этапа Лиги Европы UEFA против «Ренна», который должен был состояться 9 декабря 2021 года в Лондоне, поединок не состоялся.
В соответствии с Приложением J к регламенту Лиги Конференции Европы UEFA, UEFA в сотрудничестве с двумя клубами попытался найти осуществимое решение, чтобы перенести матч и гарантировать, что групповой этап может быть завершен соответствующим образом.
К сожалению, несмотря на все усилия, не удалось найти решение, которое могло бы устраивать оба клуба. Как следствие, матч больше не может быть сыгран, и вопрос будет передан в Контрольный, этический и дисциплинарный орган UEFA для принятия решения в соответствии с Приложением J к вышеупомянутым правилам соревнований.
Напомним, именно данный орган UEFA присудил сборной Украины техническое поражение в решающем матче Лиги наций против Швейцарии из-за отмены игры в связи со вспышкой коронавируса.
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