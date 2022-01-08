Официально. Миколенко дебютирует за «Эвертон» в Кубке Англии

Украинец попал в стартовый состав на матч третьего раунда турнира против «Халл Сити»

Виталий Миколенко / Фото - Эвертон

В третьем раунде Кубка Англии «Эвертон» на выезде сыграет против «Халл Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Защитник «ирисок» Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе на эту игру. Это его дебютный матч за новый клуб.

В начале января украинец перешел в «Эвертон» из киевского «Динамо».