«Эвертону» предложен звездный игрок на фланг Миколенко
Официально. Миколенко дебютирует за «Эвертон» в Кубке Англии
Украинец попал в стартовый состав на матч третьего раунда турнира против «Халл Сити»
08 января 18:41
Виталий Миколенко / Фото - Эвертон
В третьем раунде Кубка Англии «Эвертон» на выезде сыграет против «Халл Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.
Защитник «ирисок» Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе на эту игру. Это его дебютный матч за новый клуб.
Your Everton team to face Hull City…#EmiratesFACup pic.twitter.com/z6QMLMWc38— Everton (@Everton) January 8, 2022
В начале января украинец перешел в «Эвертон» из киевского «Динамо».