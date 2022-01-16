Дубинчак: «Буду стараться изо всех сил занять место Миколенко»
Официально. Миколенко остался в «Эвертоне» без главного тренера
Бенитес покинул свой пост
17:15
Рафаэль Бенитес / фото - Royal Blue Mersey
Рафаэль Бенитес покинул пост главного тренера «Эвертона», сообщает пресс-служба клуба.
Испанец тренировал ливерпульский лет с лета этого года, заменив ушедшего в «Реал» Карло Анчелотти.
«Ириски» набрали лишь 19 очков в АПЛ и занимают 16-е место, находясь в непосредственной близости к зоне вылета.
Ранее стало известно,кто заменит Бенитеса на этом посту.
Напомним, Миколенко стал одним из лучших игроков «Эвертона» в дебютном матче в АПЛ по версии WhoScored.
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