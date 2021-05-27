Томори останется в «Милане»
Официально. «Милан» подписал контракт с Меньяном
«Россонери» решили вопрос с заменой Доннаруммы
17:32
Майк Меньян / Фото - acmilan.com«Милан» на своем официальном сайте объявил о заключении соглашения с голкипером «Лилля» Майком Меньяном. Сумма сделки остается неизвестной.
25-летний вратарь подписал контракт на 5 лет – до лета 2026 года. В «Милане» Меньян будет играть под 16-м номером.
Сообщалось, что данный трансфер обошелся «россонери» в 13 млн евро плюс 2 млн евро в качестве бонусов
Исходя из этого, «Милан» нашел замену Джанлуиджи Доннарумме, который покинет клуб на правах свободного агента.
Комментарии 0