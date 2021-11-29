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Официально. МЮ представил нового главного тренера
Им ожидаемо стал немецкий специалист
13:41
Ральф Рангник / Фото: ВВС
Немецкий специалист Ральф Рангник представлен в качестве нового главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба «красных дьяволов».
Рангник подписал контракт с МЮ на полгода, до конца сезона, затем он будет работать консультантом в клубе.
Последним местом работы Рангника был московский «Локомотив», там он занимал должность спортивного директора. В Германии Рангник тренировал «Шальке», «Хоффенхайм» «Лейпциг» и другие клубы.
Напомним, МЮ уволил Уле Гуннара Сульшера неделю назад, и.о. главного тренера был Майкл Кэррик.
В последнем матче МЮ поделил очки с «Челси» (1:1).
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