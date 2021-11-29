Официально. МЮ представил нового главного тренера

Им ожидаемо стал немецкий специалист

Ральф Рангник / Фото: ВВС

Немецкий специалист Ральф Рангник представлен в качестве нового главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Рангник подписал контракт с МЮ на полгода, до конца сезона, затем он будет работать консультантом в клубе.

Последним местом работы Рангника был московский «Локомотив», там он занимал должность спортивного директора. В Германии Рангник тренировал «Шальке», «Хоффенхайм» «Лейпциг» и другие клубы.

Напомним, МЮ уволил Уле Гуннара Сульшера неделю назад, и.о. главного тренера был Майкл Кэррик.

В последнем матче МЮ поделил очки с «Челси» (1:1).