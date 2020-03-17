Официально. На матч «Шахтер» – «Рома» не пустят болельщиков

Встреча пройдет 18 марта

Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» 18 марта проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы». Встреча на НСК «Олимпиский» пройдет при пустых трибунах.

Соответствующее решение принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевского городского совета. После анализа ситуации с коронавирусом было зафиксировано ухудшение эпидемической ситуации и увеличение количества заболеваний COVID-19.

17 марта состоялось заседание комиссии. В протоколе отмечено «запретить доступ зрителей во время проведения футбольных матчей, в том числе международных, до стабилизации эпидемической ситуации в городе Киев».

Отметим, ранее на матче планировалось присутствие 22 тысяч зрителей, но потом количество билетов сократили до 14 000.

Всем болельщикам, которые успели приобрести пропуска на поединок, вернут потраченные средства в течение 3 – 14 дней.

Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Рома» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:55.