Официально. На матчах отбора на ЧМ-2022 будет работать VAR

Гризманн больше не забьет из офсайда сборной Украины

Фото - УАФ

В матчах европейской квалификации на чемпионат мира-2022 будет доступна система VAR. Об этом сообщает пресс-служба УАФ со ссылкой на официальный сайт UEFA.

Соответствующее решение утвердил Исполком Европейсткого футбольного союза в июле текущего года по соглашению с FIFA. Система будет внедрена в оставшихся поединках отбора, начиная с четвертого тура.

О работе VAR позаботится сам UEFA. Организация обеспечит работу системы на всех матчах квалификации.

Напомним, в поединке первого тура между Францией и Украиной был засчитан гол из очевидного офсайда.