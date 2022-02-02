«Милан» с трудом справился с «Црвеной», добыв пятую победу кряду, «Бавария» проиграла «Барселоне»
Официально. Обамеянг подписал контракт с «Барселоной»
Звездный форвард пополнил ряды «каталонцев» на правах свободного агента
02 февраля 13:31
Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото - ФК Барселона
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг стал игроком «Барселоны». Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.
Последним клубом габонца был лондонский «Арсенал». Ряды «сине-гранатовых» 32-летний футболист пополнил на правах свободного агента.
Накануне Обамеянг уже тренировался с «Барселоной». Сегодня, 2 февраля, форвард подписал контракт до лета 2025 года.
За «Арсенал» игрок провел 163 матча. В них ему удалось отличиться 92 голами и 21 результативной передачей.
Ранее Обамеянг пропустил Кубок африканских наций из-за коронавируса.
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