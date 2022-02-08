Официально. Один из украинцев в Бельгии стал партнером Юрченко по команде

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«Рига» арендовала Филиппова
08:17
Александр Филиппов / Фото - ФК Рига
Нападающий «Сент-Трюйдена» Александр Филиппов перешел в «Ригу». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Украинец будет играть в Латвии на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2022 года.
Филиппов перешел в «Сент-Трюйден» из «Десны» в начале сезона-20/21. С тех пор провел за клуб всего 16 матчей, забив один мяч, четыре раза оформив ассист. Контракт действует до лета 2023 года.
Ранее «Рига» подписала еще одного экс-игрока черниговцев Владлена Юрченко.
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