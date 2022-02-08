Официально. Один из украинцев в Бельгии стал партнером Юрченко по команде

«Рига» арендовала Филиппова

Александр Филиппов / Фото - ФК Рига

Нападающий «Сент-Трюйдена» Александр Филиппов перешел в «Ригу». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Украинец будет играть в Латвии на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2022 года.

Филиппов перешел в «Сент-Трюйден» из «Десны» в начале сезона-20/21. С тех пор провел за клуб всего 16 матчей, забив один мяч, четыре раза оформив ассист. Контракт действует до лета 2023 года.

Ранее «Рига» подписала еще одного экс-игрока черниговцев Владлена Юрченко.