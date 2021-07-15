Судьба «Олимпика» в Первой лиге будет вскоре решена
Официально. «Олимпик» включен в состав участников Первой лиги
Клуб снялся с розыгрыша УПЛ
17:42
Фото: УПЛ
Донецкий «Олимпик» включен в состав участников Первой лиги, сообщает официальный сайт ПФЛ.
«Олимпик» включен в состав Первой лиги вместо «Миная», который в следующем сезоне будет выступать в УПЛ после того, как стало известно, что «Олимпик» снялся с соревнований.
Сначала сообщалось, что «Олимпик» приостанавливает свою деятельность, но, затем у команды появились инвесторы, которые решили, что клуб будет выступать в Первой лиге.
Напомним, «Олимпик» расстался с главным тренером Романом Санжаром.