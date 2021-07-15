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Официально. «Олимпик» включен в состав участников Первой лиги

Клуб снялся с розыгрыша УПЛ
Футбол Первая лига
17:42
Официально. «Олимпик» включен в состав участников Первой лиги
Фото: УПЛ

Донецкий «Олимпик» включен в состав участников Первой лиги, сообщает официальный сайт ПФЛ.

«Олимпик» включен в состав Первой лиги вместо «Миная», который в следующем сезоне будет выступать в УПЛ после того, как стало известно, что «Олимпик» снялся с соревнований.

Сначала сообщалось, что «Олимпик» приостанавливает свою деятельность, но, затем у команды появились инвесторы, которые решили, что клуб будет выступать в Первой лиге.

Напомним, «Олимпик» расстался с главным тренером Романом Санжаром.

Петр Приходько
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Олимпик Донецк

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