Педро может вернуться в Англию
Официально. Педро подписал контракт с «Лацио»
Опытный испанский вингер остался в Риме
16:21
Педро / Фото - thelaziali.com«Лацио» официально объявил о подписании контракта с испанским вингером «Ромы» Педро Родригесом. Об этом сообщает Twitter римского клуба.
34-летний полузащитник не входил в планы нового главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо. Педро даже не принял участие в предсезонной подготовке команды.
Как сообщают СМИ, экс-игрок «Барселоны», «Челси» и сборной Испании перебрался в «Лацио» на правах свободного агента.
Напомним, Педро сыграл за «Рому» 40 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 7 ассистов.
Ранее сообщалось, что испанец может вернуться в АПЛ.
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