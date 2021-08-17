Официально. Петраков – И. О. главного тренера сборной Украины

Специалист будет готовить «сине-желтых» к матчам отбора на ЧМ-2022

Петраков и Павелко / Фото - УАФ

Исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины назначен Александр Петраков. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Специалист будет готовить «сине-желтых» к дальнейшим выступлениям в отборе на чемпионат мира-2022. О сроках в организации не сообщается.

Петраков известен отечественным болельщикам, прежде всего, по работе со сборой U-20. С ней в 2019 году тренер выиграл чемпионат мира в Польше.

Ранее сообщалось, что заседание Исполкома УАФ длилось до полуночи. Функционеры ожидали информации о контракте Сергея Реброва с «Аль-Айном».