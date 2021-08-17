Все-таки И. О. Источник раскрыл подробности решения о назначении Петракова главным тренером сборной
Официально. Петраков – И. О. главного тренера сборной Украины
Специалист будет готовить «сине-желтых» к матчам отбора на ЧМ-2022
02:37
Петраков и Павелко / Фото - УАФ
Исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины назначен Александр Петраков. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Специалист будет готовить «сине-желтых» к дальнейшим выступлениям в отборе на чемпионат мира-2022. О сроках в организации не сообщается.
Петраков известен отечественным болельщикам, прежде всего, по работе со сборой U-20. С ней в 2019 году тренер выиграл чемпионат мира в Польше.
Ранее сообщалось, что заседание Исполкома УАФ длилось до полуночи. Функционеры ожидали информации о контракте Сергея Реброва с «Аль-Айном».
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