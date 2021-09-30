Официально. Победители Евро и Копа Америка сыграют между собой следующим летом

Команды проведут матч в память о Диего Марадонне

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UEFA на официальном сайте подтвердил проведение матча между победителями Евро-2020 и Копа Америка 2020 летом 2022-го года.

Сборные Италии и Аргентины сыграют между собой матч в память об умершем легендарном футболисте Диего Марадонне.

Игра состоится в июне, но точная дата и стадион, на котором проведут встречу пока не названы.

Это в третий раз победители этих континентальных турниров будут играть между собой. В 1985-м и 1993-м годах триумфаторы Евро и Копа Америка разыгрывали между собой Кубок Артемио Франки.

В 1985-м Франция смогла одолеть Уругвай, а в следующий раз как раз-таки Аргентина смогла одолеть Данию, сенсационно выигравшую Евро-1992.

Напомним, Лионель Месси расплакался, когда праздновал победу на Копа Америка перед родными трибунами.