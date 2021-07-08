Официально. Рамос стал игроком ПСЖ

Испанец подписал с французским клубом двухлетний контракт

Серхио Рамос / Фото: psg.fr

Защитник сборной Испании Серхио Рамос стал игроком ПСЖ.

Испанец перешел в клуб из Франции из мадридского «Реала», в котором Серхио играл с 2005 года, на правах свободного агента. В составе «сливочных» центрбек пять раз становился чемпионом Испании, выиграл четыре Лиги чемпионов, клубных чемпионата мира и Суперкубка страны, стал трехкратным обладателем Суперкубка UEFA, а также завоевал два Кубка Испании.

Соглашение парижан с Рамосом рассчитано до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает центрбека в 10 миллионов евро.

Комментарий Рамоса пресс-службе клуба:

Очень рад присоединиться к ПСЖ. Это большое изменение в моей жизни, новый вызов. Этот день я не забуду никогда. Я горд стать частью этого очень амбициозного проекта, присоединиться к команде с отличными игроками. Этот клуб уже зарекомендовал себя на самом высоком уровне и имеет прочную базу. Я хочу продолжать расти вместе с ПСЖ и помочь команде завоевывать титулы.

Напомним, что ранее ПСЖ объявил о переходе Рамоса, а позже удалил новость.