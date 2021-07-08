Официально. Рамос стал игроком ПСЖ
Защитник сборной Испании Серхио Рамос стал игроком ПСЖ.
— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 8, 2021
#WelcomeSergio
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Испанец перешел в клуб из Франции из мадридского «Реала», в котором Серхио играл с 2005 года, на правах свободного агента. В составе «сливочных» центрбек пять раз становился чемпионом Испании, выиграл четыре Лиги чемпионов, клубных чемпионата мира и Суперкубка страны, стал трехкратным обладателем Суперкубка UEFA, а также завоевал два Кубка Испании.
Соглашение парижан с Рамосом рассчитано до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает центрбека в 10 миллионов евро.
Комментарий Рамоса пресс-службе клуба:
Очень рад присоединиться к ПСЖ. Это большое изменение в моей жизни, новый вызов. Этот день я не забуду никогда.
Я горд стать частью этого очень амбициозного проекта, присоединиться к команде с отличными игроками. Этот клуб уже зарекомендовал себя на самом высоком уровне и имеет прочную базу.
Я хочу продолжать расти вместе с ПСЖ и помочь команде завоевывать титулы.
Напомним, что ранее ПСЖ объявил о переходе Рамоса, а позже удалил новость.
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