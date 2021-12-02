Официально. Рангник получил разрешение на работу в Англии. Названа дата презентации в МЮ

Уже совсем скоро немецкий специалист приступит к выполнению своих обязанностей

Ральф Рангник / Фото - МЮ

Немецкий специалист Ральф Рангник вскоре приступит к работе в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Отмечается, что он получил разрешение на работу в Англии. Уже 3 ноября состоится его официальная презентация в качестве временного тренера команды.

Однако, в матче четверга, 2 ноября, против «Арсенала» специалист не примет участия. На игру МЮ выведет Майкл Каррик.

Ранее сообщалось, что боссы английского клуба поставили Рангнику цель, за достижение которой ему выплатят 10 миллионов евро.