«Аякс» разгромил «Янг Бойз» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Официально. «РБ Лейпциг» объявил о подписании бомбардира «Аякса»
Игрок присоединится к немцам летом на правах свободного агента
Брайан Бробби / Фото: ФК Лейпциг
19-летний нидерландский форвард «Аякса» Брайан Бробби перешел в немецкий «РБ Лейпциг». Об этим клуб объявил в своих соцсетях.
Бробби присоединится к своей новой команде 1 июля на правах свободного агента. Контракт с игроком рассчитан до лета 2025 года.
Брайан находится в структуре «Аякса» с 2010 года. В текущем сезоне Бробби провел за аяксидов 26 матчей во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 5 результативных передач.
Стоимость игрока на сайте Transfermarkt состоавляет 4 миллиона евро.
Во встрече 1/8 финала Лиги Европы «Аякса» против «Янг Бойз» нападающий отметился голом в концовке матча.
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