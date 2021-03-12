Официально. «РБ Лейпциг» объявил о подписании бомбардира «Аякса»

Брайан Бробби / Фото: ФК Лейпциг

19-летний нидерландский форвард «Аякса» Брайан Бробби перешел в немецкий «РБ Лейпциг». Об этим клуб объявил в своих соцсетях.

Бробби присоединится к своей новой команде 1 июля на правах свободного агента. Контракт с игроком рассчитан до лета 2025 года.

Брайан находится в структуре «Аякса» с 2010 года. В текущем сезоне Бробби провел за аяксидов 26 матчей во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 5 результативных передач.

Стоимость игрока на сайте Transfermarkt состоавляет 4 миллиона евро.

Во встрече 1/8 финала Лиги Европы «Аякса» против «Янг Бойз» нападающий отметился голом в концовке матча.