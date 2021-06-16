Официально. «Реал» объявил об уходе Рамоса

Завершается целая футбольная эпоха

Серхио Рамос / Фото: Twitter

Многолетний капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос покидает клуб, сообщает пресс-служба «сливочных».

«Реал» объявил, что завтра состоится прощальная пресс-конференция Рамоса.

Рамос выступал за «Реал» с 2005-го года. С «Реалом» Рамос 5 раз выиграл чемпионат Испании, 4 раза выиграл Суперкубок Испании, а также четырежды выиграл Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне 35-летний Рамос провел за «Реал» 15 матчей в чемпионате Испании и забил в них 2 мяча.

Ранее стало известно, что «Реал» предлагал Рамосу 5-летний контракт.