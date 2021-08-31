Известно, в какую сумму обошлось «Манчестер Юнайтед» возращение Роналду
Официально. Роналду подписал контракт с МЮ
Известно, сколько лет португалец проведет в Манчестере
11:52
Криштиану Роналду / Фото: Twitter
Португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба манкунианского клуба.
Контракт подписан по схеме 2+1.
Известно, что за 36-летнего португальца «Манчестер Юнайтед» заплатит «Ювентусу» 15 миллионов евро, а также бонусы – 8 миллионов евро.
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