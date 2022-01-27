Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Официально. «Рух» объявил о подписании бразильского хавбека

Клуб из Винников усилил свой состав
Футбол Украинская Премьер-лига
14:44
Официально. «Рух» объявил о подписании бразильского хавбека
Эдсон / фото - FanDay

«Рух» на своем официальном сайте объявил о новом подписании.

Бразильский полузащитник Эдсон подписал контракт с клубом из Винников. О деталях контракта пока что неизвестно.

До этого 23-летний хавбек выступал у себя на родине в составе «Глобо» и «Байя».

Бразилец провел 37 матчей во всех турнирах, но голевыми действиями не отличался.

Кроме опорный зоны, Эдсон также может сыграть слева в полузащите, а также не позиции правого защитника.

Ранее «Рух» усилился французским легионером, игравшим за клуб АПЛ.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рух

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Аутсайдер УПЛ подписал 23-летнего защитника, который провел больше 50 матчей в чемпионате Нидерландов
Аутсайдер УПЛ подписал 23-летнего защитника, который провел больше 50 матчей в чемпионате Нидерландов
Футбол Украинская Премьер-лига
26 января 20:42
«Рух» усилился французским легионером, игравшим за клуб АПЛ
«Рух» усилился французским легионером, игравшим за клуб АПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
25 января 19:09
Кучук рассказал о планах «Руха» на первом сборе
Кучук рассказал о планах «Руха» на первом сборе
Футбол Украинская Премьер-лига
11 января 16:52
«Рух» могут пополнить два легионера
«Рух» могут пополнить два легионера
Футбол Украинская Премьер-лига
11 января 14:46
«Рух» расстался с Кузыком
«Рух» расстался с Кузыком
Футбол Украинская Премьер-лига
10 января 12:50
Заявится на сезон? Президент «Руха» положил шедевральный гол со штрафного
Заявится на сезон? Президент «Руха» положил шедевральный гол со штрафного
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 10:31

Новости: Футбол

Шевченко не возглавит сборную Польши. Известна причина
Шевченко не возглавит сборную Польши. Известна причина
17:47
Политическая ситуация может заставить форварда «Динамо» вновь сменить клуб
Политическая ситуация может заставить форварда «Динамо» вновь сменить клуб
Украинская Премьер-лига
17:41
Тренер «Динамо»: «Участие Диалло в драке в конце матча – тревожный звоночек»
Тренер «Динамо»: «Участие Диалло в драке в конце матча – тревожный звоночек»
Украинская Премьер-лига
17:33
«Постыдный провал или впечатляющий успех». Экс-игрок сборной Польши – о назначении Шевченко
«Постыдный провал или впечатляющий успех». Экс-игрок сборной Польши – о назначении Шевченко
Украинские легионеры
17:23
Так Куртуа точно не вытеснишь. Игроки «Реала» не оставили Лунину шансов на тренировке
Так Куртуа точно не вытеснишь. Игроки «Реала» не оставили Лунину шансов на тренировке
Украинские легионеры
16:38
«Металлист» завершил первый сбор сухой ничьей
«Металлист» завершил первый сбор сухой ничьей
Первая лига
16:30
Вербич рассказал, из-за чего пропустил несколько тренировок во время сборов
Вербич рассказал, из-за чего пропустил несколько тренировок во время сборов
Украинская Премьер-лига
16:14
Максимов: «Присоединился Бацула, стал тренироваться Тилль, пока видел его только по телевизору»
Максимов: «Присоединился Бацула, стал тренироваться Тилль, пока видел его только по телевизору»
Украинская Премьер-лига
16:03
«Днепр-1» сыграет со «Спартаком» в последней игре сборов в Турции
«Днепр-1» сыграет со «Спартаком» в последней игре сборов в Турции
Украинская Премьер-лига
15:45
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
5
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости