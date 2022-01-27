«Рух» усилился французским легионером, игравшим за клуб АПЛ
Официально. «Рух» объявил о подписании бразильского хавбека
Клуб из Винников усилил свой состав
Эдсон / фото - FanDay
«Рух» на своем официальном сайте объявил о новом подписании.
Бразильский полузащитник Эдсон подписал контракт с клубом из Винников. О деталях контракта пока что неизвестно.
До этого 23-летний хавбек выступал у себя на родине в составе «Глобо» и «Байя».
Бразилец провел 37 матчей во всех турнирах, но голевыми действиями не отличался.
Кроме опорный зоны, Эдсон также может сыграть слева в полузащите, а также не позиции правого защитника.
Ранее «Рух» усилился французским легионером, игравшим за клуб АПЛ.
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