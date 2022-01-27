Официально. «Рух» объявил о подписании бразильского хавбека

Клуб из Винников усилил свой состав

Эдсон / фото - FanDay

«Рух» на своем официальном сайте объявил о новом подписании.

Бразильский полузащитник Эдсон подписал контракт с клубом из Винников. О деталях контракта пока что неизвестно.

До этого 23-летний хавбек выступал у себя на родине в составе «Глобо» и «Байя».

Бразилец провел 37 матчей во всех турнирах, но голевыми действиями не отличался.

Кроме опорный зоны, Эдсон также может сыграть слева в полузащите, а также не позиции правого защитника.

Ранее «Рух» усилился французским легионером, игравшим за клуб АПЛ.