«Николаев» обыграл «Волынь» и сохранил шансы на выход в УПЛ. Матч завершился дракой
Официально. Сачко покинул «Волынь»
Луцкая команда финишировала на 7-м месте в Первой лиге
14:50
Василий Сачко / Фото: ФК Волынь
Главный тренер «Волыни» Василий Сачко покинул свой пост, сообщает пресс-служба луцкого клуба.
Контракт Сачко истек, а стороны решили не продлевать его.
Сачко тренировал «Волынь» с августа 2020-го года. В прошлом сезоне Первой лиги «Волынь» финишировала на 7-м месте в турнирной таблице, отстав на 10 очков от 3-го места, которое позволяло выйти в УПЛ.
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