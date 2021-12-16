Тренер «Миная»: «Мы много очков потеряли там, где не должны»
Официально. Самый скандальный клуб УПЛ лишился главного тренера
«Минай» так ни разу и не победил при Леонове
16 декабря 22:20
Игорь Леонов / Фото: Футбол 24
Главный тренер «Миная» Игорь Леонов покинул свой пост. Об этом сообщает в заявлении клуба на официальном сайте.
«Минай» от всей души благодарит за работу Игоря Леонова. Считаем, что команда во главе с ним демонстрировала хороший футбол и только судьба невезения привела к отсутствию побед и большего числа очков за этот период.
У руководства клуба нет претензий к работе тренера и именно такого результата. Но нынешняя турнирная ситуация требует соответствующих мер по улучшению ситуации»
В турнирной таблице УПЛ «Минай» находится на предпоследнем 15-м месте, имея в активе лишь 10 очков. Команда не побеждала с 1-го тура УПЛ, а точнее, с июля 2021-го года.
При Леонове команда ни разу не победила, набрав в 9 матчах лишь 4 очка.
Напомним, декабрь – скандальный месяц для «Миная» из-за одного сверхактивного вне поля футболиста.
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