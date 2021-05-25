Флик: «Буду скучать по «Баварии»
Официально. Сборная Германии назначила нового главного тренера
Леву нашли замену
12:55
Фото: Sky Germany
Ханс-Дитер Флик будет назначен тренером сборной Германии.
Сайт Немецкого футбольного союза объявил о назначении наставника. Он сменит Йоахима Лева после Евро-2020.
Соглашение с новым тренером рассчитано до 2024-го года.
Der Vertrag ist unterschrieben: Hansi #Flick wird nach der @EURO2020 neuer Bundestrainer.— Die Mannschaft (@DFB_Team) May 25, 2021
Willkommen zurück, Hansi!
https://t.co/zQDB9vFeJW#DieMannschaft pic.twitter.com/oCq9AFsSS9
Флик почти два года тренировал «Баварию».
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