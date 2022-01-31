Навалка подтвердил, что не будет тренером сборной Польши
Официально. Сборная Польши получила нового главного тренера
Это не Шевченко
Чеслав Михневич / Фото: Twitter
Бывший главный тренер «Легии» Чеслав Михневич возглавил сборную Польши, о чем сообщает пресс-служба Польского футбольного союза.
Михневич покинул «Легию» в октябре 2021-го года.
Следующие матчи сборной Польши – в стыках чемпионата мира 2022 против России.
Отметим, что долгое время на должность главного тренера сборной Польши претендовал Андрей Шевченко, но «Дженоа» отказался идти на уступки тренеру с разрывом контракта.
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