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Официально. Сборная Польши получила нового главного тренера

Это не Шевченко
Футбол В Европе
14:48
Официально. Сборная Польши получила нового главного тренера
Чеслав Михневич / Фото: Twitter

Бывший главный тренер «Легии» Чеслав Михневич возглавил сборную Польши, о чем сообщает пресс-служба Польского футбольного союза.

Михневич покинул «Легию» в октябре 2021-го года.

Следующие матчи сборной Польши – в стыках чемпионата мира 2022 против России.

Отметим, что долгое время на должность главного тренера сборной Польши претендовал Андрей Шевченко, но «Дженоа» отказался идти на уступки тренеру с разрывом контракта.

Петр Приходько
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Теги

сборная Польши (футбол) Андрей Шевченко

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