Официально. Сборная россии и все клубы страны-оккупанта удалены из FIFA 22

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Компания EA SPORTS на своем официальном сайте сообщила об удалении сборной России и всех российских клубов из FIFA 22.

В русле решений наших партнеров в FIFA и UEFA, EA SPORTS начала процесс удаления сборной России и всех российских клубов из игр EA SPORTS FIFA, включая FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online. Мы также оцениваем соответствующие изменения других направлений наших игр.

Мы будем сообщать сообществу о любых мероприятиях и благодарим игроков за терпение во время нашей работы над этими обновлениями».