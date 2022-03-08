Белодед – о нападении россии: «Пришел монстр, который разрушил все»
Официально. Сборная россии и все клубы страны-оккупанта удалены из FIFA 22
Теперь рашисты в свободное время будут заниматься рукоблудством, как и позорник дзюба
путинская подстилка артем дзюба / Фото: mega-porno.me
Компания EA SPORTS на своем официальном сайте сообщила об удалении сборной России и всех российских клубов из FIFA 22.
«EA SPORTS выражает солидарность с украинским народом и, как и множество людей и организаций в мире футбола, призывает к миру и окончанию вторжения в Украину.
В русле решений наших партнеров в FIFA и UEFA, EA SPORTS начала процесс удаления сборной России и всех российских клубов из игр EA SPORTS FIFA, включая FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online. Мы также оцениваем соответствующие изменения других направлений наших игр.
Мы будем сообщать сообществу о любых мероприятиях и благодарим игроков за терпение во время нашей работы над этими обновлениями».
Как же приятно, что россия идет нах*й на всех фронтах.