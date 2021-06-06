Не Ребров. «Тоттенхэм» нашел нового кандидата на пост главного тренера
Официально. Сергей Ребров нашел себе новое место работы
Украинский тренер будет работать в ОАЭ
6 июня 22:16
Сергей Ребров / Фото: Eurosport
Украинский тренер Сергей Ребров возглавил «Аль-Айн» из ОАЭ, сообщает пресс-служба клуба.
Детали контракта не сообщаются, но по неофициальным источникам, украинский тренер будет зарабатывать в клубе 4 миллиона евро в год.
Последним клубом Реброва был «Ференцварош», до этого работал в «Аль-Ахли» и киевском «Динамо».
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