Официально. Сергей Ребров нашел себе новое место работы

Украинский тренер будет работать в ОАЭ

Сергей Ребров / Фото: Eurosport

Украинский тренер Сергей Ребров возглавил «Аль-Айн» из ОАЭ, сообщает пресс-служба клуба.

Детали контракта не сообщаются, но по неофициальным источникам, украинский тренер будет зарабатывать в клубе 4 миллиона евро в год.

Последним клубом Реброва был «Ференцварош», до этого работал в «Аль-Ахли» и киевском «Динамо».

Ранее сообщалось об интересе «Тоттенхэма» к Реброву.