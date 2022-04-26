Завтра УПЛ проведет собрание по поводу судьбы нынешнего сезона
Официально. Сезон УПЛ досрочно завершен, чемпиона не будет
«Шахтер» финишировал на первом месте, но титул не получит
26 апреля 22:14
Фото: ФК Шахтер
Сезон чемпионата Украины 2021/22 признан досрочно завершенным, сообщает пресс-служба УПЛ.
Призеров не будет, такое решение приняла лига после заседания в формате онлайн-конференции. Таким образом, «Шахтер», который финишировал первым, титул чемпиона не получит.
Тем не менее, действующая турнирная таблица определит участников еврокубков на следующий сезон.
Напомним, главная игра для Украины состоится 1-го июня – в стыковом матче отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.