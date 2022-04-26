Официально. Сезон УПЛ досрочно завершен, чемпиона не будет

«Шахтер» финишировал на первом месте, но титул не получит

Фото: ФК Шахтер

Сезон чемпионата Украины 2021/22 признан досрочно завершенным, сообщает пресс-служба УПЛ.

Призеров не будет, такое решение приняла лига после заседания в формате онлайн-конференции. Таким образом, «Шахтер», который финишировал первым, титул чемпиона не получит.

Тем не менее, действующая турнирная таблица определит участников еврокубков на следующий сезон.

Напомним, главная игра для Украины состоится 1-го июня – в стыковом матче отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.